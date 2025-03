Hegseth nega di aver fatto trapelare piani di guerra a causa di problemi di sicurezza Un incidente accidentale in una chat di gruppo scatena un dibattito sulla sicurezza nazionale.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha negato con fermezza le accuse di aver condiviso piani di guerra riservati in una chat di gruppo privata che includeva erroneamente un giornalista. La polemica è scoppiata dopo che The Atlantic ha riferito che il suo caporedattore, Jeffrey Goldberg, è stato inavvertitamente aggiunto a una chat di Signal in cui alti funzionari dell'amministrazione Trump discutevano di operazioni militari contro i ribelli Houthi nello Yemen. Mentre il Consiglio di sicurezza nazionale ha riconosciuto l'autenticità della chat, Hegseth ha respinto le affermazioni come infondate, rafforzando la fiducia nei protocolli di sicurezza dell'amministrazione. Leggi la fuga di notizie dei funzionari di Trump che espongono i piani di guerra degli Stati Uniti qui. Pete Hegseth // Shutterstock