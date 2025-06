Hello Games svela il gigantesco aggiornamento gratuito di No Man's Sky per Nintendo Switch 2

HQ

La verità è che con ogni nuovo aggiornamento che abbiamo ricevuto nei quasi dieci anni trascorsi dall'uscita di No Man's Sky, è diventato sempre più evidente che Sean Murray e il suo team volevano ridefinire il concetto di "Redenzione" nei videogiochi. Da tempo si sono guadagnati il rispetto dell'industria e dei giocatori offrendo enormi contenuti ed espansioni tecniche al loro titolo procedurale di esplorazione spaziale, e non vediamo l'ora di saperne di più sul loro prossimo progetto, Light no Fire, nei prossimi giorni.

Tuttavia, come tutti sappiamo, domani è il lancio di Nintendo Switch 2 e Sean Murray ha preso un video per rivelare a sorpresa il nuovo aggiornamento No Man's Sky per Nintendo Switch 2.

Come spiega ed elenca il direttore del gioco nel post su X, No Man's Sky su Nintendo Switch 2 sfrutterà appieno il nuovo hardware, aggiungendo la risoluzione delle texture 4K, miglioramenti degli FPS e della nitidezza, sia nel gioco che nel menu, geometria migliorata, supporto per il nuovo giroscopio di Switch 2, DLSS + DRS, l'aggiunta di insediamenti (tanto attesi da tutti i giocatori), oltre alla progressione e al cross-play con giocatori su altre piattaforme, così puoi portare senza problemi il tuo gioco dalla tua attuale console o PC a Nintendo Switch 2.

Questo aggiornamento sarà disponibile da domani con il lancio della nuova console e, come sempre, sarà completamente gratuito. Il pacchetto di miglioramenti arriverà anche come parte dei contenuti Beacon su tutte le altre piattaforme supportate.

Hai intenzione di far debuttare il tuo nuovo Nintendo Switch 2 esplorando l'universo infinito di No Man's Sky ?