Hogwarts Legacy ha venduto oltre 34 milioni di copie

Un sacco di stampa negativa ha circondato le molte imprese di gioco fallite della Warner: Suicide Squad: Kill the Justice League, Wonder Woman e Quidditch Champions, solo per citarne alcuni. Ma Hogwarts Legacy, d'altra parte, continua ad essere una storia di successo quasi magica, con oltre 34 milioni di copie vendute. Questo lo rende anche uno dei giochi di maggior successo del decennio finora.

Ciò rende le recenti notizie sulla scelta della Warner di annullare lo sviluppo di un'espansione pianificata ancora più sconcertante, soprattutto perché probabilmente sarebbe stato un altro venditore multimilionario. Invece, sembra che la società voglia concentrare tutti i suoi sforzi su un sequel completo, che secondo quanto riferito è una delle massime priorità assolute della Warner in questo momento.

