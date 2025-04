Holger Rune batte Alcaraz a Barcellona e torna in top 10

HQ

Holger Rune ha sbalordito il beniamino di casa Carlos Alcaraz a Barcellona e ha vinto il suo primo titolo in due anni. Sulla terra battuta delConde de Godó torneo ATP 500 di Barcellona, Alcaraz non è riuscito a seguire il titolo della scorsa settimana a Monaco, e dopo un primo set molto equilibrato, Alcaraz ha sofferto un po' di dolore ed è caduto rapidamente nel secondo set.

Il 21enne danese torna nella top 10 (9°) vincendo il suo quinto titolo a livello di Tour, con una corsa spettacolare che ha incluso l'eliminazione di Casper Ruud, campione dello scorso anno, nei quarti di finale. Nel frattempo, Alcaraz tornerà al terzo posto in classifica, perché Alexander Zverev ha vinto il Ben Shelton a Monaco, torneo che quest'anno è stato aggiornato ad ATP 500.

Alcaraz e Rune, entrambi nati nel 2003, si conoscono da quando avevano 12 anni e hanno partecipato a tornei juniores. Mantengono una stretta amicizia, anche se questa è stata la prima volta che si scontrano in una finale a livello senior. Non c'è tempo per riposarsi ora, perché la stagione sulla terra battuta continua con il Madrid Open, che vale 1000 punti ATP, a partire dalla prossima settimana.