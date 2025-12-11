I creatori di The Witness e Braid presenteranno il nuovo gioco ai The Game Awards

HQ

Sono passati quasi dieci anni da quando Jonathan Blow e gli altri talentuosi sviluppatori di Thekla, Inc. hanno pubblicato il loro ultimo gioco, The Witness (diciamo solo che Braid, Anniversary Edition non conta), quindi abbiamo aspettato a lungo il seguito di quello che ancora oggi considero uno dei migliori e più memorabili puzzle game di sempre. Fortunatamente, l'attesa finirà presto.

Jonathan Blow ha pubblicato un video su Youtube in cui rivela che il nuovo gioco di Thekla sarà presentato ai Game Awards tra 25 ore. Sarà persino allo show, quindi non mi sorprenderebbe se Geoff Keighley lo invitasse sul palco a raccontarci qualcosa in più sul gioco dopo il trailer di presentazione.

Non ci viene detto molto sul gioco, ma Blow dice che ovviamente non sarà come Diablo o cose simili. Non è esattamente sorprendente visto che viene realizzato dallo stesso studio che ha realizzato giochi come Braid e The Witness.