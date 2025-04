I funerali di Papa Francesco sono previsti per sabato, dice il Vaticano Il Vaticano prepara l'ultimo saluto al Papa del Popolo.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Ora sappiamo che i funerali di Papa Francesco sono fissati per sabato mattina nella grandiosità della Basilica di San Pietro, dove il Vaticano renderà omaggio a un pontefice che ha plasmato più di un decennio di cattolicesimo moderno. Il suo corpo, che ora riposa nella quiete della cappella di Santa Marta, lo stesso luogo che ha chiamato casa durante il suo pontificato, sarà traslato con solenne cura nella basilica mercoledì, dove migliaia di persone sono attese per dare l'ultimo saluto. Lì, i fedeli sono attesi in solenne processione, riflettendo su un'eredità segnata da umiltà, riforma e impegno globale. I riti funebri inizieranno alle 08:00 GMT di sabato, offrendo un momento di unità globale in lutto. Papa Francesco // Shutterstock