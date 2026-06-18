I funzionari pubblici nel Regno Unito sono stati incaricati di giocare a Grand Theft Auto Online per imparare a conoscere l'"esperienza vissuta"

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Arrivare al lavoro e sentirsi dire che giocherai a GTA Online tutto il giorno non deve essere un brutto lavoro. Può sembrare un sogno a molti dipendenti pubblici, ma alle persone del Dipartimento dell'Istruzione del Regno Unito è stato affidato il compito di unirsi alle lobby di GTA Online durante la loro giornata lavorativa, come parte di un nuovo modo sperimentale di elaborare politiche.

Nel gioco, i funzionari pubblici hanno organizzato focus group online per "creare uno spazio emotivamente sicuro" per i partecipanti, dove potessero conoscere la loro "esperienza vissuta" nel gioco, secondo The Telegraph. L'esperimento fu realizzato dal Policy Lab, un'unità di Whitehall incaricata di fornire "un ambiente sperimentale per testare e valutare nuovi modi di fare politica."

Il progetto finanziato dai contribuenti si è svolto nel dicembre 2024, ed è stato osservato che l'esperienza ha rivelato "intuizioni d'impatto sull'esperienza vissuta delle persone." È stato inoltre riscontrato che "incontrare persone virtualmente è particolarmente utile per chi vive in luoghi remoti" e che le esperienze in-game sono incredibilmente gratificanti, soprattutto quando non potevano realizzarle nel mondo reale.

Il Policy Lab è stato fondato sotto il governo Tory ed è stato criticato per non aver offerto un rapporto qualità-prezzo. "Questo tipo di sciocchezze è esattamente il tipo di postumi Tory che questo Governo vuole estirpare. I ministri non hanno approvato questi progetti e non vogliono vedere i soldi dei contribuenti sprecati nei videogiochi quando ci sono problemi più grandi a cui interessa il pubblico", ha detto una fonte a Whitehall.

Una fonte governativa ha aggiunto: "Questa è un'iniziativa Tory vecchia di decenni che stiamo ora esaminando." Sebbene sia interessante osservare Grand Theft Auto Online come uno spazio condiviso e vedere che tipo di esperienza offre al pubblico, considerando che i risultati sembrano al massimo rudimentali da questo esperimento, Diventa difficile capire quale valore possiamo ottenere dal fatto che i funzionari pubblici diventino praticamente gangster.