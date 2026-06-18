I funzionari pubblici nel Regno Unito sono stati incaricati di giocare a Grand Theft Auto Online per imparare a conoscere l'"esperienza vissuta"
I membri del team di elaborazione delle politiche del Dipartimento per l'Istruzione si sono uniti alle lobby di GTA Online per connettersi con il pubblico attraverso uno spazio virtuale.
GTA The Trilogy The Definitive Edition (PS5)
Arrivare al lavoro e sentirsi dire che giocherai a GTA Online tutto il giorno non deve essere un brutto lavoro. Può sembrare un sogno a molti dipendenti pubblici, ma alle persone del Dipartimento dell'Istruzione del Regno Unito è stato affidato il compito di unirsi alle lobby di GTA Online durante la loro giornata lavorativa, come parte di un nuovo modo sperimentale di elaborare politiche.
Nel gioco, i funzionari pubblici hanno organizzato focus group online per "creare uno spazio emotivamente sicuro" per i partecipanti, dove potessero conoscere la loro "esperienza vissuta" nel gioco, secondo The Telegraph. L'esperimento fu realizzato dal Policy Lab, un'unità di Whitehall incaricata di fornire "un ambiente sperimentale per testare e valutare nuovi modi di fare politica."
Il progetto finanziato dai contribuenti si è svolto nel dicembre 2024, ed è stato osservato che l'esperienza ha rivelato "intuizioni d'impatto sull'esperienza vissuta delle persone." È stato inoltre riscontrato che "incontrare persone virtualmente è particolarmente utile per chi vive in luoghi remoti" e che le esperienze in-game sono incredibilmente gratificanti, soprattutto quando non potevano realizzarle nel mondo reale.
Il Policy Lab è stato fondato sotto il governo Tory ed è stato criticato per non aver offerto un rapporto qualità-prezzo. "Questo tipo di sciocchezze è esattamente il tipo di postumi Tory che questo Governo vuole estirpare. I ministri non hanno approvato questi progetti e non vogliono vedere i soldi dei contribuenti sprecati nei videogiochi quando ci sono problemi più grandi a cui interessa il pubblico", ha detto una fonte a Whitehall.
Una fonte governativa ha aggiunto: "Questa è un'iniziativa Tory vecchia di decenni che stiamo ora esaminando." Sebbene sia interessante osservare Grand Theft Auto Online come uno spazio condiviso e vedere che tipo di esperienza offre al pubblico, considerando che i risultati sembrano al massimo rudimentali da questo esperimento, Diventa difficile capire quale valore possiamo ottenere dal fatto che i funzionari pubblici diventino praticamente gangster.