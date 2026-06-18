I giocatori PS4 e Xbox One Grand Theft Auto V potranno ottenere un aggiornamento next-gen gratuito prima di un nuovo colpo questo luglio

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Affacciato sulle idilliache Pacific Bluffs, che contengono molteplici opere d'arte inestimabili, si trova il Kortz Center. È una galleria squisita, casa delle opere di artisti di fama internazionale, ma presto le sue pareti saranno quasi vuote, perché è il momento di rubare tutti i bei dipinti del Kortz Center.

Il Colpo al Kortz Center è una nuova rapina in più fasi che arriverà su Grand Theft Auto Online questo luglio. Per accedere alla rapina secondo Rockstar's Newswire, dovrai prima aggiungere lo Studio d'Arte alla proprietà della tua villa. Oppure, se non hai ancora una proprietà Mansion, dovrai procurartene una. Da lì, potrai esplorare la galleria, prima di decidere come entrarci e infine infiltrarti per recuperare il tuo prezioso bottino.

In preparazione al colpo, Rockstar offre a tutti coloro che possiedono le versioni digitali PS4 e Xbox One di Grand Theft Auto V e GTA Online un upgrade gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series X/S. Inoltre, nelle settimane che precedono il Colpo al Kortz Center, vedremo eventi speciali, ricompense in denaro (in contanti GTA, ovviamente) e opportunità per reclamare tesori rari.