I giochi PlayStation Plus sono davvero diversi con Stray, EA Sports WRC e TABS a novembre

Questo mese è assolutamente fantastico per i membri di PlayStation Plus, poiché tutti possono scaricare e giocare gratuitamente ad Alan Wake 2, Cocoon e Goat Simulator 3. Puoi ancora farlo, ma solo se li aggiungi alla tua collezione prima di martedì. Poi arriva un nuovo trio di giochi gratuiti.

Non dovrebbe essere particolarmente sorprendente sapere che i prossimi giochi PS Plus Essential non sono così amati dalla critica come quelli di questo mese, ma posso almeno garantire per uno di loro. Perché i giochi PlayStation Plus Essential in arrivo martedì sono Stray, EA Sports WRC e Totally Accurate Battle Simulator.

Sia a me che a Marie piace Stray, Petter è davvero deluso da EA Sports WRC e "TABS" è ancora estremamente positivo su Steam, quindi questo prossimo trio offrirà varietà sia in termini di qualità che di generi. Possono essere tutti tuoi gratuitamente purché tu selezioni "aggiungi alla libreria" tra il 4 novembre e il 1 dicembre.