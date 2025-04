I liberali di Carney si assicurano un governo di minoranza in elezioni canadesi serrate

HQ

Le ultime notizie sul Canada . Il Partito Liberale di Mark Carney è destinato a rimanere al potere dopo le elezioni federali canadesi di lunedì, anche se si prevede che non raggiungerà la maggioranza necessaria per il pieno controllo.

Alimentati da un'ondata di sostegno tra le minacce tariffarie degli Stati Uniti e la partenza dell'ex primo ministro Justin Trudeau, i liberali sono riusciti a rimontare in modo significativo dopo essere stati pesantemente in svantaggio all'inizio dell'anno.

Tuttavia, le forti conquiste dei conservatori in regioni chiave come Toronto hanno probabilmente costretto Carney a uno scenario di governo di minoranza, che richiede la cooperazione dei partiti più piccoli. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.