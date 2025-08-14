esports
Counter-Strike 2
I quarti di finale sono fissati per il torneo BLAST Bounty Fall 2025
Le prime due partite si svolgeranno oggi e le seconde due seguiranno domani.
Lo spettacolo del draftBLAST Bounty Fall 2025 si è svolto ieri sera, il che significa che ora abbiamo confermato gli abbinamenti dei quarti di finale per basarci sui partecipanti ai quarti di finale precedentemente affermati.
Le prime due partite si svolgeranno oggi, con le seconde due che seguiranno domani, e queste saranno poi precedute dalle semifinali di sabato, prima della finalissima di domenica. Con un sacco di Counter-Strike 2 azione in arrivo, ecco come si sono delineati i quarti di finale.
Giovedì 14 agosto:
- Mouz contro Astralis
- La MongolZ contro Aurora
Venerdì 15 agosto:
- Team Vitality contro Team Liquid
- Spirito di squadra contro Virtus.pro
Vale la pena ricordare che questo evento non ha un tabellone di playoff tradizionale, poiché le squadre con la testa di serie più bassa potranno scegliere il loro avversario tra le teste di serie più alte, nel turno di semifinale.