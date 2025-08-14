I quarti di finale sono fissati per il torneo BLAST Bounty Fall 2025

HQ

Lo spettacolo del draftBLAST Bounty Fall 2025 si è svolto ieri sera, il che significa che ora abbiamo confermato gli abbinamenti dei quarti di finale per basarci sui partecipanti ai quarti di finale precedentemente affermati.

Le prime due partite si svolgeranno oggi, con le seconde due che seguiranno domani, e queste saranno poi precedute dalle semifinali di sabato, prima della finalissima di domenica. Con un sacco di Counter-Strike 2 azione in arrivo, ecco come si sono delineati i quarti di finale.

Giovedì 14 agosto:



Mouz contro Astralis



La MongolZ contro Aurora



Venerdì 15 agosto:



Team Vitality contro Team Liquid



Spirito di squadra contro Virtus.pro



Vale la pena ricordare che questo evento non ha un tabellone di playoff tradizionale, poiché le squadre con la testa di serie più bassa potranno scegliere il loro avversario tra le teste di serie più alte, nel turno di semifinale.