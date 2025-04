I Vegas Falcons promettono impegno per i talenti MENA nonostante abbiano messo in panchina la maggior parte della loro squadra saudita

HQ

Ultimamente abbiamo parlato del Vegas Falcons abbastanza frequentemente, soprattutto perché la squadra Call of Duty League ha recentemente deciso di abbandonare i suoi sforzi incentrati sull'Arabia Saudita per ottenere più talenti veterani nel tentativo di salvare una stagione già orrenda in cui non hanno ancora segnato un solo punto. Questo cambiamento ha significato mettere in panchina la maggior parte dei giocatori sauditi che erano stati originariamente ingaggiati a favore di alcuni ex campioni del mondo, ma ora la squadra è uscita allo scoperto e ha promesso che questo cambiamento non segnerà la fine dei suoi sforzi incentrati sui talenti MENA.

In una lunga dichiarazione, il Falcons spiega:

"Come Vegas Falcons, il nostro viaggio è iniziato con una visione ambiziosa: portare un roster tutto saudita a competere su uno dei più grandi palcoscenici del mondo, la Call of Duty League. Dal Regno dell'Arabia Saudita agli Stati Uniti, la nostra missione era quella di elevare i talenti MENA e mostrare il loro potenziale al mondo.

"A metà stagione, la nostra direzione si è evoluta. Sebbene il nostro attuale roster CDL presenti una presenza più ampia in Nord America, siamo orgogliosi di continuare a mostrare la rappresentanza saudita ai massimi livelli. Questo cambiamento non è un allontanamento dai nostri valori fondamentali, ma un passo avanti nel nostro viaggio, fondendo la competizione globale con la nostra missione fondamentale".

Il Falcons continua a promettere che continuerà a sostenere una squadra dell'accademia tutta saudita, offrendo al contempo modi per passare al roster principale. Conclude anche la mia affermazione con le seguenti parole: "Siamo qui per il lungo periodo. Il sogno è ancora vivo e non abbiamo ancora finito".

Dovremo vedere se i Falcons manterranno il loro roster aggiornato o torneranno a una formazione al-saudita per l'evento Call of Duty: Black Ops 6 al Esports World Cup, che si terrà anche in Arabia Saudita.