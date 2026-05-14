IEM Atlanta 2026: Team Vitality e GamerLegion garantiscono un posto nei playoff finali

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Può sembrare strano che ci concentriamo così tanto sul Team Vitality durante la nostra copertura dell'IEM Atlanta 2026, ma quando si parla di una squadra che ha appena vinto un Intel Grand Slam consecutivo e che non ha praticamente perso un torneo nel 2026, gli occhi si spostano naturalmente su ciò che l'organizzazione sta facendo davvero.

A tal fine, ieri abbiamo seguito la notizia che Team Vitality ha effettivamente fallito nei suoi piani all'IEM Atlanta cadendo nella fascia inferiore del suo gruppo e rischiando l'eliminazione. Questo non ha davvero influenzato i piani della squadra...

I posti per i playoff sono stati coperti e il tabellone è stato fissato, con i bye del primo turno assicurati e il Team Vitality tra i selezionati dopo aver eliminato FaZe Clan e B8 dal torneo durante la corsa nel lower bracket.

A tal fine, puoi vedere qui sotto il tabellone ufficiale dei playoff per IEM Atlanta, con l'azione ora a eliminazione diretta, il che significa che le squadre non devono perdere se intendono raggiungere la finale.

Quarti di finale dei playoff IEM Atlanta (15 maggio):



Natus Vincere vs. Team Vitality alle 21:30 BST/22:30 CEST



PaiN Gaming vs. Gamer Legion alle 18:15 BST/19:15 CEST



Semifinali dei playoff IEM Atlanta (16 maggio):



BetBoom Team vs. Vincitore di NAVI/Vitality alle 18:15 BST/19:15 CEST



Legacy vs. Vincitore di PaiN/GL alle 21:30 BST/22:30 CEST



Partita per il terzo posto dei playoff IEM Atlanta (17 maggio):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 15:45 BST/16:45 CEST



Finale dei playoff IEM Atlanta (17 maggio):