IEM Cracovia 2026: Il primo turno di sfida Play-In è stato confermato

Questa settimana è ancora tutta dedicata al torneo BLAST Bounty Winter 2026 nel mondo competitivo Counter-Strike 2, dato che quell'evento si concluderà il prossimo fine settimana. Ma dopo, non ci sarà più interruzione dell'azione, poiché le squadre si recheranno immediatamente in Polonia per competere in IEM Krakow 2026.

Con l'inizio del torneo il 28 gennaio, ora conosciamo il primo turno confermato delle partite per la parte Play-In dell'evento. La premessa del Play-In è semplice: ridurrà da 16 squadre a otto sopravvissuti, ognuna delle quali passerà all'evento principale e si sfiderà nel Group Stage contro gli otto titani invitati attuali. Per quanto riguarda chi sono le otto squadre invitate Group Stage, puoi vedere qui sotto come sono state suddivise nei due gruppi.

Gruppo A:



Furia



I Mongoli



Natus Vincere



Spirito di squadra



Gruppo B:



Team Vitality



FaZe Clan



Mouz



Team Falcons



Guardando indietro alla parte Play-In dell'evento, si utilizza un formato a doppia eliminazione, cioè due sconfitte e una squadra è finita. Detto ciò, il primo turno di partite nel Upper Bracket è stato classificato come segue.



Aurora Gaming vs. GamerLegion



Eroico vs. Parivision



Team Liquid contro Ninja in pigiama



Passion UA vs. G2 Esports



Legacy vs. BC. Esports di gioco



FUT Esports vs. 3DMax



Astralis vs. PaiN Gaming



NRG vs. B8



