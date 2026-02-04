IEM Cracovia 2026: Il tabellone dei playoff è fissato con solo sei squadre rimaste in corsa

HQ

La fase a gironi per l'IEM Cracovia 2026 si è conclusa. Il torneo polacco Counter-Strike 2 è nella sua fase finale, poiché tutti gli occhi si stanno ora rivolgendo ai playoff dove solo sei squadre sono ancora in corsa per il titolo.

Basandovi sul rapporto di ieri, potrebbe interessarvi sapere che FaZe Clan e 3DMax sono state le ultime eliminazioni della fase a gironi, con Team Spirit e Team Vitality rispettivamente vincitrici di gruppo e ottenute le riposte di riposo al primo turno dei playoff.

A tal fine, il tabellone dei playoff inizia con un turno di quarti di finale che vede Aurora Gaming contro Furia e G2 Esports contro Mouz. Il vincitore del primo incontro affronterà Team Spirit, mentre il vincitore del secondo affronterà Team Vitality.

Non ci sono più seconde possibilità, il che significa che ogni perdente viene eliminato definitivamente, mentre i vincitori avanzano ulteriormente. Tutte e sei le finali (inclusa una per il terzo posto) si giocheranno tra il 6 e l'8 febbraio.

Chi pensi arriverà fino in fondo?