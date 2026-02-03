IEM Cracovia 2026: Team Vitality e Aurora Gaming vincono i biglietti per i playoff

HQ

Ieri abbiamo trattato le prime eliminazioni e le squadre qualificate per i playoff per l'IEM Cracovia 2026, e ora possiamo ampliare questo argomento con ulteriori eliminazioni e organizzazioni qualificate.

Per prima cosa, sia Team Vitality che Aurora Gaming hanno ottenuto il loro biglietto per i playoff raggiungendo la finale del Tabellone Superiore del Gruppo B. Il vincitore di questo incontro avrà un bye al primo turno nei playoff, ma entrambe le squadre si uniscono a G2 Esports e Team Spirit come organizzazioni confermate nella parte playoff a sei squadre dell'evento.

Guardando alle eliminazioni, si disputano sia le gare NRG che quelle BC.Game Esports '. La prima è stata eliminata da FaZe Clan mentre la seconda è scesa a Team Falcons, il che significa che solo quattro squadre restano in corsa per l'ultimo posto playoff del Gruppo B. Questa sarà contesa tra Mouz, FaZe Clan, 3DMax e Team Falcons, con i primi due che inizialmente si affronteranno e gli ultimi due lo stesso, per un posto nella finale del Lower Bracket dove il vincitore prosegue.

Nell'altro gruppo, rimangono solo Furia e Astralis che si affronteranno presto nella finale del Lower Bracket, poiché la coppia ha superato rispettivamente sia Natus Vincere che FUT Esports per assicurarsi un posto in questa partita di sopravvivenza.

Chi pensi arriverà ai playoff?