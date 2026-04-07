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IEM Rio 2026: I giri e le prime partite sono decisi

Il torneo inizia la prossima settimana.

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Il calendario competitivo Counter-Strike 2 semplicemente non rallenta in questo periodo dell'anno, dato che ci sono tantissimi tornei che si svolgono ogni settimana. A tal fine, mentre la PGL Bucarest è in corso in Romania, molte altre squadre si stanno preparando a competere in Brasile per l'IEM Rio.

L'evento inizia il 13 aprile e con 300.000 dollari in offerta (e potenzialmente 1 milione di dollari per Team Vitality se vincono l'evento e conquistano un altro Intel Grand Slam), i gruppi e le prime partite sono ora stati assicurati. Puoi vedere queste informazioni qui sotto.

Gruppo A:


  • Team Vitality contro RED Canids

  • Gentle Mates vs. G2 Esports

  • Spirito di squadra contro Team Liquid

  • 3DMax vs. Team Falcons

Gruppo B:


  • Furia vs. Passion UA

  • B8 contro Natus Vincere

  • Aurora Gaming vs. HOTU

  • Legacy vs. Mouz

Con queste squadre e questi calendari in mente, chi pensi arriverà fino in fondo all'IEM Rio?

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