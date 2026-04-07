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Counter-Strike 2
IEM Rio 2026: I giri e le prime partite sono decisi
Il torneo inizia la prossima settimana.
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Il calendario competitivo Counter-Strike 2 semplicemente non rallenta in questo periodo dell'anno, dato che ci sono tantissimi tornei che si svolgono ogni settimana. A tal fine, mentre la PGL Bucarest è in corso in Romania, molte altre squadre si stanno preparando a competere in Brasile per l'IEM Rio.
L'evento inizia il 13 aprile e con 300.000 dollari in offerta (e potenzialmente 1 milione di dollari per Team Vitality se vincono l'evento e conquistano un altro Intel Grand Slam), i gruppi e le prime partite sono ora stati assicurati. Puoi vedere queste informazioni qui sotto.
Gruppo A:
- Team Vitality contro RED Canids
- Gentle Mates vs. G2 Esports
- Spirito di squadra contro Team Liquid
- 3DMax vs. Team Falcons
Gruppo B:
- Furia vs. Passion UA
- B8 contro Natus Vincere
- Aurora Gaming vs. HOTU
- Legacy vs. Mouz
Con queste squadre e questi calendari in mente, chi pensi arriverà fino in fondo all'IEM Rio?