IEM Rio 2026: I giri e le prime partite sono decisi

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Il calendario competitivo Counter-Strike 2 semplicemente non rallenta in questo periodo dell'anno, dato che ci sono tantissimi tornei che si svolgono ogni settimana. A tal fine, mentre la PGL Bucarest è in corso in Romania, molte altre squadre si stanno preparando a competere in Brasile per l'IEM Rio.

L'evento inizia il 13 aprile e con 300.000 dollari in offerta (e potenzialmente 1 milione di dollari per Team Vitality se vincono l'evento e conquistano un altro Intel Grand Slam), i gruppi e le prime partite sono ora stati assicurati. Puoi vedere queste informazioni qui sotto.

Gruppo A:



Team Vitality contro RED Canids



Gentle Mates vs. G2 Esports



Spirito di squadra contro Team Liquid



3DMax vs. Team Falcons



Gruppo B:



Furia vs. Passion UA



B8 contro Natus Vincere



Aurora Gaming vs. HOTU



Legacy vs. Mouz



Con queste squadre e questi calendari in mente, chi pensi arriverà fino in fondo all'IEM Rio?