IEM Rio 2026: Quattro posti per i playoff sono stati coperti mentre quattro squadre sono già state eliminate

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Come abbiamo detto ieri, mentre ci avviciniamo all'azione di mercoledì, già quattro squadre hanno concluso il loro percorso attraverso l'IEM Rio 2026, dato che quattro organizzazioni sono state eliminate dal grande evento. Per polarizzare la situazione, anche quattro squadre hanno già ottenuto il loro biglietto per i playoff, tra cui Team Vitality, che sta ancora cercando il loro secondo successo consecutivo nel Grand Slam con l'Intel.

Per quanto riguarda le squadre eliminate, Gentle Mates, Team Liquid, Passion UA e Legacy sono state tutte eliminate. D'altra parte, le quattro squadre confermate per i playoff sono Team Vitality, Team Falcons, Furia e Mouz.

Tenendo tutto questo a mente, oggi (15 aprile) è un giorno importante perché scopriremo i vincitori confermati del gruppo e anche le prossime quattro squadre eliminate. Detto ciò, le partite sono le seguenti.

Calendario IEM Rio 15 aprile:

Finale del Upper Bracket del Gruppo A:



Team Vitality vs. Team Falcons



Semifinali del Lower Bracket del Gruppo A:



Spirito di squadra contro Canidi ROSSI



G2 Esports vs. 3DMax



Finale del tabellone superiore del Gruppo B:



Furia vs. Mouz



Semifinali del Lower Bracket del Gruppo B: