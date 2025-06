Il Botafogo stordisce il PSG alla Coppa del Mondo per Club, e questa è una pessima notizia... per Atlético de Madrid

HQ

Buone notizie per l'Atlético de Madrid alla Coppa del Mondo per Club... seguiti da quelli non così buoni. L'Atlético ha fatto quello che doveva fare e ha battuto il Seattle Sounders 3-1, con due gol di Pablo Barrios. Anche se la partita è stata equilibrata, l'Atleti è riuscito a evitare il disastro iniziale.

Tuttavia, poche ore dopo, l'altra partita del Gruppo B si è conclusa in un modo che nessuno si aspettava: il club brasiliano del Botafogo ha battuto il PSG 1-0. La squadra brasiliana, più recente campione della Libertadores, ha avuto solo il 25% di possesso palla. Ma una difesa solida come una roccia ha annullato tutti i 16 tiri del PSG, che ha tirato in porta solo due volte.

Invece, Igor Jesus Maciel da Cruz è stato sufficiente per rendere il Botafogo l'unica squadra a vincere le prime due partite finora. Questo è molto preoccupante per il PSG, che si pensava imbattibile, ma una notizia peggiore per l'Atleti a causa della media gol.

Perché la vittoria del Botafogo è una pessima notizia per l'Atleti?

L'Atlético de Madrid affronterà il Botafogo nella prossima partita (lunedì 23 giugno, 20:00 BST, 21:00 CEST). Nel probabile caso in cui il PSG vinca contro il Seattle Sounders, nello stesso momento, l'Atleti deve vincere il Botafogo, e solo una vittoria funziona. Ciò lascerebbe le tre squadre con sei punti (2 vittorie, 1 sconfitta). Pertanto, l'ordine sarebbe deciso in base alla media dei reti, e l'Atleti, che ha subito un 4-0 nella partita contro il PSG, è carente in quel reparto.

Attualmente, il Botafogo ha una media gol di 2, il PSG di 3 e l'Atleti di -2. Pertanto, anche se l'Atleti vincesse il Botafogo, dovrebbe vincere con una differenza di tre gol per classificarsi meglio del brasiliano. Se il PSG vincesse Seattle, sarebbe probabilmente leader del girone.

In caso di pareggio tra PSG e Seattle, l'Atleti sarebbe comunque obbligato a vincere il Botafogo, anche se non importerebbe di quanti gol. Solo se il PSG perdesse contro il Seattle Atleti potrebbe essere ottenuto un pareggio contro il Botafogo, e in tal caso il PSG verrebbe eliminato dalla competizione. Nessuno di loro può speculare, ed entrambe le partite si svolgeranno alla stessa ora lunedì prossimo...