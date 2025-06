Classifica dei gironi della Coppa del Mondo per Club dopo la 1ª giornata

HQ

La prima giornata del girone della Coppa del Mondo per Club FIFA è conclusa. 16 partite tra sabato scorso e mercoledì scorso (ora locale negli Stati Uniti), e i leader dei gironi iniziano a essere delineati. In alcuni gironi, con enormi differenze tra le squadre più professionistiche e quelle meno esperte... mentre in altri, le differenze sono brevi.

Mancano ancora due giornate: le partite degli ottavi di finale non si svolgeranno fino alla fine della prossima settimana. Finora, ecco come appaiono gli otto gruppi. Ricorda che le migliori due squadre di ogni girone si qualificheranno per gli ottavi di finale, abbinando la migliore di ogni gruppo con la seconda migliore del gruppo opposto. E in caso di pareggio, la media gol sarà probabilmente utilizzata per decidere l'ordine finale:

Gruppo A



Al-Ahly: 1 (GA: 0)

Porto: 1 (GA: 0)

Palmeiras: 1 (GA: 0)

Inter Miami: 1 (GA: 0)



Gruppo B



PSG: 3 (GA 4)

Botafogo: 3 (GA 3)

Seattle Sounders: 0 (GA -1)

Atlético Madrid: 0 (GA -4)



Gruppo C



Bayern: 3 (GA 10)

Benfica: 1 (GA 0)

Boca Juniors: 1 (GA 0)

Auckland City: 0 (GA -10)



Gruppo D



Flamengo: 3 (GA 2)

Chelsea: 3 (GA 2)

LAFC: 0 (GA -2)

ES Tunisi: 0 (GA -2)



Gruppo E



River Plate: 3 (GA 2)

Monterrey: 1 (GA 0)

Inter: 1 (GA 0)

Urawa Reds: 0 (GA -2)



Gruppo F



Tramonto di Mamelodi: 3 (GA 1)

Borussia Dortmund: 1 (GA 0)

Fluminense: 1 (GA 0)

Ulsan Hyundai: 0 (GA -1)



Gruppo G



Juventus: 3 (GA 5)

Manchester City: 3 (GA 2)

Wydad AC: 0 (GA.2)

Al Ain: 0 (GA -5)



Gruppo H