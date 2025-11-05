Il Budapest Major di StarLadder avrà per la prima volta una finale al meglio delle cinque

HQ

Ci sono solo una manciata di tornei degni di nota Counter-Strike 2 rimasti nel calendario 2025 e, su questo fronte, uno di questi esempi è il StarLadder Budapest Major, che si svolgerà tra il 24 novembre e il 14 dicembre. L'enorme torneo vedrà 32 squadre scontrarsi durante quel periodo e ognuna a caccia di una fetta di un montepremi di $ 1,25 milioni, ma arrivarci ora sarà leggermente più impegnativo.

StarLadder ha rivelato che si sta allontanando dalle proprie tradizioni e, per la prima volta in assoluto, offre una partita al meglio delle cinque finali per il mega torneo. Sì, le due squadre finaliste dovranno vincere tre mappe per essere incoronate campionesse in questo evento, una decisione che, supponendo che una squadra non cancelli l'altra per 3-0, prolungherà la serie in modo significativo.

Per ulteriori informazioni sul Budapest Major, puoi trovare le 32 squadre qualificate andando qui.