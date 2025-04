Il Canada guarda ai caccia Gripen mentre l'accordo sull'F-35 affronta l'incertezza

HQ

Le ultime notizie sul Canada . Ora sappiamo che il paese è in trattative attive con il produttore svedese di difesa SAAB per l'acquisto di caccia Gripen, una mossa che potrebbe sostituire i vecchi CF-18, con l'amministratore delegato di Saab che ha confermato che le trattative sono in corso.

Ciò fa seguito alle tensioni con gli Stati Uniti e all'incombente fallimento dell'accordo di approvvigionamento dell'F-35. Nonostante i costi operativi più elevati e le caratteristiche avanzate dell'F-35, il prezzo di acquisto più basso del Gripen e i costi di manutenzione significativamente ridotti offrono un'alternativa convincente.

Sebbene il Gripen possa mancare di alcune delle stealth all'avanguardia dell'F-35, potrebbe fornire una flotta di dimensioni maggiori e una maggiore prontezza operativa. La cooperazione delle due nazioni attraverso il NORAD potrebbe anche rendere il Gripen un prezioso complemento agli F-35 americani.