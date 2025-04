Il capo di Xbox Phil Spencer afferma che Microsoft non sta cercando di produrre adattamenti da sola

HQ

Un film di Minecraft, Fallout, persino Halo. Microsoft ha più che tuffato la punta del piede nel mondo degli adattamenti di videogiochi ora, e sta cercando di espandersi con la mostruosa quantità di IP che ha a sua disposizione.

Con così tante IP a portata di mano e con così tanti soldi apparentemente disponibili (abbastanza per effettuare l'acquisto di Activision Blizzard, almeno), potresti pensare che Xbox potrebbe presto cercare di realizzare programmi TV e film internamente. Ma, parlando con Variety, il capo di Xbox Phil Spencer afferma che l'attenzione in questo momento è ancora principalmente sui giochi.

"Gioco ai videogiochi di notte, non guardo molta TV e film", Ha detto Spencer. "Abbiamo un team con decenni di storia nella creazione di videogiochi. E adoro quando facciamo nuovi franchise. Abbiamo appena pubblicato Avowed, sono appena uscito da una recensione di lancio di South of Midnight, un gioco che sta per uscire, che è fantastico. Voglio che il nostro team rimanga molto concentrato... Siamo un'organizzazione di videogiochi".

"Sto davvero cercando di mantenerci concentrati sull'essere un grande creatore di intrattenimento interattivo, videogiochi e poi, se si presenteranno queste altre opportunità, bene. Ma iniziamo la maggior parte delle IP, quasi tutte le nostre nuove IP, con, come funzionerà?", ha continuato. "Perché la meccanica del gioco del franchise è un ingrediente unico che abbiamo nel nostro processo di videogiochi, e penso che sia importante quanto la costruzione del mondo e del personaggio, e questa è l'area in cui voglio solo vedere i nostri team continuare a innovare".

Quindi, mentre progetti come A Minecraft Movie potrebbero essere successi per fare soldi, ciò non tenta Xbox di iniziare a creare IP esclusivamente per gli adattamenti che potrebbero portare. Interessante da notare.