Il cinese supera l'inglese come lingua più diffusa su Steam

HQ

A quanto pare, il 2024 è stato l'anno dell'ascesa della Cina su Steam. Mentre c'è sempre stata una buona percentuale di giocatori cinesi sulla piattaforma digitale, l'anno scorso ha visto il cinese semplificato superare l'inglese come lingua principale più utilizzata sulla piattaforma di Valve.

Secondo Game Discover, i dati della GDC di Steam mostrano che il 66% degli utenti non ha impostato l'inglese come lingua principale. Il 33,5% degli utenti ha impostato l'inglese come lingua principale, mentre il 33,7% degli utenti lo ha impostato sul cinese semplificato.

Vale la pena notare che non tutti gli utenti che hanno impostato l'inglese come lingua principale sono essi stessi madrelingua inglese. Alcuni paesi lo usano semplicemente per comodità, ma i dati mostrano quali territori e lingue hanno più bisogno di traduzione.

Con titoli come Black Myth: Wukong che mostrano le vette che il gioco può raggiungere in Cina, forse stiamo finalmente vedendo un enorme pubblico essere riconosciuto dal mainstream.