Il classico Jaguar Alien vs. Predator sta per avere un sequel spirituale

Poco prima che PlayStation e Saturn venissero rilasciati a metà degli anni '90, Atari tentò un grande ritorno con la console Jaguar. Era una potenza che la stessa Atari, attraverso la matematica creativa, chiamava console a 64 bit, il che però era un falso marketing.

Tuttavia, ha ottenuto una serie di buoni giochi e uno dei migliori è stato Alien vs. Predator del 1994. Ora sembra che ci sia un sequel spirituale in cantiere, guidato da uno dei creatori dell'originale, Jane Whittaker, e dallo studio Athena Worlds. Il gioco si chiamerà Xenomorph e nel comunicato Whittaker afferma:

"È un viaggio molto personale per me. Ancora oggi molte persone parlano del nostro lavoro su AvP, con un seguito enorme. Da oltre 30 anni mi viene chiesto di creare il mio prossimo gioco di strategia di sopravvivenza e stealth. Sono oltremodo entusiasta di dire che grazie al generoso supporto, il mio giorno è arrivato".

I formati attuali sono PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, ma il progetto sembra essere ancora agli inizi. Tramite X, Whittaker spiega anche che questo non è un titolo ufficiale di Alien:

"Voglio essere chiaro sul fatto che il nuovo gioco utilizza una IP completamente nuova. Stiamo realizzando un gioco di caccia ai mostri completamente nuovo e questa non è la licenza di Alien o qualsiasi tentativo di copiarla! Ci dà MOLTA più libertà creativa per impazzire con le nostre creazioni!"

Finora i dettagli sono molto scarsi, ma è confermato che "Xenomorph mira ad essere un gioco open world di riferimento per l'esplorazione, la sopravvivenza, l'alta tensione in gioco e il combattimento".

Se sei uno di quelli che hanno aspettato 30 anni per più Alien vs. Predator, potrebbe essere il momento di stappare un Prosecco per un brindisi, anche se non vorremmo che le tue speranze fossero troppo alte. Sembra un progetto che potrebbe non essere realizzato, anche se lo speriamo.