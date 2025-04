Il co-CEO di Netflix afferma che lo streaming sta "salvando Hollywood"

HQ

Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha affermato di ritenere che il modello di streaming sia ciò che i consumatori hanno detto di volere in futuro e che stia "salvando Hollywood". Mentre i dibattiti sull'inarrestabile ascesa dello streaming continuano, potrebbe non sorprenderti vedere che uno dei più grandi nomi dello streaming è abbastanza felice di vedere le persone affollare un'esperienza visiva che possono ottenere dal loro divano.

Parlando al summit Time100 (via Deadline), a Sarandos è stato chiesto se lo streaming potrebbe causare la morte di Hollywood come la conosciamo, a cui ha risposto "No, stiamo salvando Hollywood".

Sono stati persino sparati colpi al modello teatrale, qualcosa a cui molti spettatori e registi sono ancora affezionati. Sarandos l'ha definita "un'idea antiquata, per la maggior parte delle persone, non per tutti".

Sarandos crede che questo sia semplicemente il modo in cui il consumatore desidera guardare i film e, considerando il numero di abbonati di Netflix, potrebbe essere difficile discutere con questo sentimento. "Cosa sta cercando di dirci il consumatore? Che vorrebbero guardare i film a casa", ha detto, riferendosi al calo dei dati al botteghino.

Sei d'accordo con Sarandos?