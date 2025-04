Il comandante della Space Force è stato licenziato a seguito di un'e-mail che il Dipartimento della Difesa afferma di aver "minato" JD Vance

HQ

Le ultime notizie sulla Groenlandia . Il colonnello Susan Meyers è stata licenziata dalla sua posizione presso la base spaziale di Pituffik in Groenlandia dopo aver inviato un'e-mail interna che sembrava prendere le distanze dalle recenti critiche di JD Vance sul ruolo della Danimarca in Groenlandia.

La Space Force ha citato una perdita di fiducia nella sua leadership, sottolineando l'importanza di una condotta imparziale. Il suo messaggio, inviato poco dopo la visita di Vance, mirava a rassicurare il personale alleato di Danimarca e Groenlandia, divergendo dalle dichiarazioni ufficiali.

Con l'aumento degli interessi strategici in Groenlandia sotto l'amministrazione del presidente Trump, l'incidente sottolinea l'accresciuta sensibilità all'interno della diplomazia militare. Per ora, resta da vedere come questo licenziamento influenzerà le relazioni degli Stati Uniti con i suoi alleati artici.