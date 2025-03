Il Giappone prepara un piano di evacuazione per 100.000 civili tra i timori del conflitto a Taiwan Piano di emergenza per la sicurezza dei civili in caso di escalation del conflitto con la Cina.

HQ Le ultime notizie sul Giappone . Il paese ha svelato il suo primo piano completo per evacuare fino a 100.000 civili, tra residenti e turisti, dalle sue remote isole vicino a Taiwan in caso di escalation del conflitto regionale. Con i crescenti timori di un'invasione cinese di Taiwan, il Giappone si è impegnato a mobilitare navi e aerei per trasferire le persone dalla catena di Sakishima nella prefettura di Okinawa, garantendo la loro sicurezza in otto prefetture giapponesi sud-occidentali. Il governo ha anche pianificato esercitazioni di evacuazione per l'inizio del prossimo anno, con l'escalation delle tensioni con la Cina. Oltre a questa strategia di evacuazione, il Giappone sta rafforzando le sue difese con unità missilistiche su Yonaguni, un'isola a soli 100 chilometri da Taiwan. Taipei, Taiwan - 24 agosto 2024 - Aeroporto di Taipei Songshan // Shutterstock