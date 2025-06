Il Liverpool dice al Barça di guardare altrove, Luis Díaz non è in vendita

HQ

L'FC Barcelona era desideroso di ingaggiare Luis Díaz come nuova ala per rafforzare la forza offensiva della squadra. Tuttavia, dovranno guardare altrove, poiché il Liverpool è irremovibile sul fatto che il nazionale colombiano non sia in vendita.

Almeno, questo è secondo fonti di BBC Sport, che affermano di aver rifiutato l'approccio fatto dal Barcellona per parlare con il giocatore. Il 28enne ha un contratto fino al 2027, e ha detto che "sono molto felice al Liverpool - l'ho sempre detto", forse riferendosi a qualche post sui social media che potrebbe essere interpretato come un messaggio di addio.

"Se il Liverpool ci darà una buona proroga o dovrò vedere il mio contratto di due anni, sarò felice. Tutto dipende da loro. Sono qui per decidere e vedere cosa è meglio per noi e per il futuro".

L'unico che potrebbe ancora essere alla portata del Barça è Darwin Nuñez. Il Liverpool potrebbe cercare di ringiovanire la squadra, ma potrebbe non essere quest'estate, poiché Mohamed Salah e Virgil van Dijk hanno entrambi confermato che sarebbero rimasti al club, nonostante le voci di un'uscita una volta scaduti i loro contratti. Il Liverpool è anche vicino a firmare Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per 130 milioni di euro (109 milioni di sterline), che sarebbe il trasferimento più costoso di sempre del Liverpool.