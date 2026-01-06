Il Marocco è uno dei candidati "più credibili" per la Coppa del Mondo FIFA Club 2029

HQ

Il Marocco ospita attualmente la Coppa d'Africa 2025 (che termina il 18 gennaio, attualmente agli ottavi di finale). Nel 2030, co-ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA insieme a Spagna e Portogallo. E ora fonti dicono che potrebbero ospitare la Coppa del Mondo per Club FIFA 2029. "Secondo diverse fonti affidabili, il Marocco è uno dei candidati più credibili", riporta RMC Sport.

Al momento non è stato annunciato nulla, ma seguirà un modello: l'edizione 2025 della Coppa del Mondo per Club FIFA, la prima con il nuovo formato, che si terrà ogni quattro anni, si è svolta negli Stati Uniti un anno prima che co-ospitino la Coppa del Mondo FIFA. Se il Marocco ospiterà la Coppa del Mondo per Club nel 2029, servirebbe da prova generale prima della Coppa del Mondo 2030.

"Dietro le quinte, varie fonti marocchine riconoscono apertamente questa forte ambizione per il Regno", riporta l'emittente francese, aggiungendo che il Regno soddisfa i criteri necessari per la competizione. Se i lavori proseguiranno come previsto, lo Stadio Hassan II di Casablanca sarà aperto entro allora (previsto per il 2028), con una capienza di 115.000 spettatori, rendendolo il più grande stadio di calcio al mondo.

Sarebbe anche un passo avanti rispetto all'attuale Coppa d'Africa delle Nazioni, che si tiene in nove stadi con 24 squadre. La Coppa del Mondo per Club 2025 si è svolta in 12 stadi con 32 squadre, e circolavano voci secondo cui la FIFA avrebbe aumentato il numero di squadre partecipanti alla competizione.

