Ottavi di finale AFCON iniziano oggi: orari per tutte le partite e come seguire in Europa

HQ

La Coppa d'Africa riprenderà oggi, dopo la conclusione della fase a gironi il 31 dicembre, con i turni a eliminazione diretta che inizieranno con gli ottavi di finale da sabato fino a martedì. Se vuoi seguire l'azione del primo trofeo internazionale di calcio del 2026, assicurati di annotare le date delle partite dei 16 finali.

Partite e orari del round 16 AFCON



Senegal vs. Sudan: sabato 3 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT



Mali vs. Tunisia: sabato 3 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT





Marocco vs. Tanzania: domenica 4 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT



Sudafrica vs. Camerun: domenica 4 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT





Egitto vs. Benin: sabato, lunedì 5 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT



Nigeria vs. Mozambico: lunedì 5 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT





Algeria vs. RDC: martedì 6 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT



Costa d'Avorio vs. Burkina Faso: martedì 6 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT



Dopo gli ottavi di finale, i quarti di finale seguiranno venerdì e sabato 9-10 gennaio, le semifinali mercoledì 14 gennaio e la finale sabato 17 gennaio.

Come guardare AFCON 2025 in diretta

Questa competizione calcistica africana viene trasmessa in tutto il mondo in diversi paesi. Nei mercati europei, questi sono i canali dove puoi guardare AFCON in diretta:



Belgio - Tipik, La Une



Bulgaria - Max Sport



Croazia - SportKlub



France - beIN Sports France



Germania - Sportdigital



Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica



Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4



Italia - Sportitalia, Solo Calcio



Paesi Bassi - Ziggo Sport



Portogallo - Sport TV



Spagna - Movistar



Turchia - Exxen



Regno Unito - Channel 4



La Coppa d'Africa delle Nazioni, che si tiene ogni due anni, è stata vinta nel 2024 dalla Costa d'Avorio, ma con il Marocco come paese ospitante, e dopo la recente vittoria alla Coppa Araba e la grande quantità di stelle internazionali, restano i favoriti per sollevare il titolo quest'anno.

Segui AFCON 2025/26?