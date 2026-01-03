Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Ottavi di finale AFCON iniziano oggi: orari per tutte le partite e come seguire in Europa

Tempi per le ottavi di finale della Coppa d'Africa delle Nazioni.

HQ

La Coppa d'Africa riprenderà oggi, dopo la conclusione della fase a gironi il 31 dicembre, con i turni a eliminazione diretta che inizieranno con gli ottavi di finale da sabato fino a martedì. Se vuoi seguire l'azione del primo trofeo internazionale di calcio del 2026, assicurati di annotare le date delle partite dei 16 finali.

Partite e orari del round 16 AFCON


  • Senegal vs. Sudan: sabato 3 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Mali vs. Tunisia: sabato 3 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT


  • Marocco vs. Tanzania: domenica 4 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Sudafrica vs. Camerun: domenica 4 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT


  • Egitto vs. Benin: sabato, lunedì 5 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Nigeria vs. Mozambico: lunedì 5 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT


  • Algeria vs. RDC: martedì 6 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Costa d'Avorio vs. Burkina Faso: martedì 6 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT

Dopo gli ottavi di finale, i quarti di finale seguiranno venerdì e sabato 9-10 gennaio, le semifinali mercoledì 14 gennaio e la finale sabato 17 gennaio.

Come guardare AFCON 2025 in diretta

Questa competizione calcistica africana viene trasmessa in tutto il mondo in diversi paesi. Nei mercati europei, questi sono i canali dove puoi guardare AFCON in diretta:


  • Belgio - Tipik, La Une

  • Bulgaria - Max Sport

  • Croazia - SportKlub

  • France - beIN Sports France

  • Germania - Sportdigital

  • Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica

  • Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4

  • Italia - Sportitalia, Solo Calcio

  • Paesi Bassi - Ziggo Sport

  • Portogallo - Sport TV

  • Spagna - Movistar

  • Turchia - Exxen

  • Regno Unito - Channel 4

La Coppa d'Africa delle Nazioni, che si tiene ogni due anni, è stata vinta nel 2024 dalla Costa d'Avorio, ma con il Marocco come paese ospitante, e dopo la recente vittoria alla Coppa Araba e la grande quantità di stelle internazionali, restano i favoriti per sollevare il titolo quest'anno.

Segui AFCON 2025/26?

Ottavi di finale AFCON iniziano oggi: orari per tutte le partite e come seguire in Europa
Joecapeo / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfootballMarocco


Caricamento del prossimo contenuto