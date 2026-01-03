Ottavi di finale AFCON iniziano oggi: orari per tutte le partite e come seguire in Europa
Tempi per le ottavi di finale della Coppa d'Africa delle Nazioni.
La Coppa d'Africa riprenderà oggi, dopo la conclusione della fase a gironi il 31 dicembre, con i turni a eliminazione diretta che inizieranno con gli ottavi di finale da sabato fino a martedì. Se vuoi seguire l'azione del primo trofeo internazionale di calcio del 2026, assicurati di annotare le date delle partite dei 16 finali.
Partite e orari del round 16 AFCON
- Senegal vs. Sudan: sabato 3 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Mali vs. Tunisia: sabato 3 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Marocco vs. Tanzania: domenica 4 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Sudafrica vs. Camerun: domenica 4 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Egitto vs. Benin: sabato, lunedì 5 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Nigeria vs. Mozambico: lunedì 5 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Algeria vs. RDC: martedì 6 gennaio, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Costa d'Avorio vs. Burkina Faso: martedì 6 gennaio, 20:00 CET, 19:00 GMT
Dopo gli ottavi di finale, i quarti di finale seguiranno venerdì e sabato 9-10 gennaio, le semifinali mercoledì 14 gennaio e la finale sabato 17 gennaio.
Come guardare AFCON 2025 in diretta
Questa competizione calcistica africana viene trasmessa in tutto il mondo in diversi paesi. Nei mercati europei, questi sono i canali dove puoi guardare AFCON in diretta:
- Belgio - Tipik, La Une
- Bulgaria - Max Sport
- Croazia - SportKlub
- France - beIN Sports France
- Germania - Sportdigital
- Grecia - Società di Radiodiffusione Ellenica
- Irlanda (Repubblica d'Irlanda) - Channel 4
- Italia - Sportitalia, Solo Calcio
- Paesi Bassi - Ziggo Sport
- Portogallo - Sport TV
- Spagna - Movistar
- Turchia - Exxen
- Regno Unito - Channel 4
La Coppa d'Africa delle Nazioni, che si tiene ogni due anni, è stata vinta nel 2024 dalla Costa d'Avorio, ma con il Marocco come paese ospitante, e dopo la recente vittoria alla Coppa Araba e la grande quantità di stelle internazionali, restano i favoriti per sollevare il titolo quest'anno.
