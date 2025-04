Il motivo per cui Papa Francesco ha scelto Pelé rispetto a Maradona e Messi

HQ

Papa Francesco, pur essendo il leader spirituale della Chiesa cattolica, non ha mai nascosto la sua passione per il calcio (descrivendo anche lo sport come un "linguaggio universale"). Da tifoso di calcio, ha seguito (ed è stato membro) del San Lorenzo de Almagro, club che ha vinto l'ultima volta il campionato argentino proprio nel 2013 (Inicial ), l'anno in cui Jorge Mario Bergoglio è diventato Papa.

Nel 2023, in un'intervista a Página 12 nel 2023, a Papa Francesco è stato chiesto chi fosse il migliore, Messi o Maradona... e non scelse né l'uno né l'altro. Sorprendentemente, chiese di aggiungere un terzo giocatore e scelse Pelé rispetto ai suoi connazionali. Ha spiegato perché.

"Maradona era grande come giocatore, ma ha fallito come uomo", ha detto. "Poverino, è scivolato con la gente che lo lodava ma non lo aiutava", ricordando di averlo conosciuto prima della sua morte.

Su Messi, ha solo detto di essere "assolutamente corretto, è un gentiluomo.Tuttavia, ha avuto più elogi nei confronti del brasiliano. "Per me, di questi tre, l'uomo più grande è Pelé", descrivendolo come "un uomo di grande cuore".

"Ho parlato con Pelé, l'ho incontrato una volta su un aereo quando ero a Buenos Aires. Abbiamo parlato. Un uomo di tanta umanità". In seguito ha aggiunto che "tutti e tre sono fantastici. Ognuno con la sua specialità".