Papa Francesco muore a 88 anni: cosa succede ora?

La morte di Papa Francesco ha messo in moto una cerimonia profondamente radicata che poche istituzioni nel mondo moderno possono competere in complessità o simbolismo. Per coloro che si chiedono cosa succede ora, ecco cosa c'è da sapere.

Attraverso le sale marmoree e le solenni basiliche del Vaticano, inizia un periodo noto come sede vacante, un interludio segnato da riverenza, rituali e rigido protocollo mentre quasi 1,4 miliardi di cattolici attendono il loro prossimo leader spirituale.

Il camerlengo, il cardinale Kevin Farrell, assume ora il controllo temporaneo delle funzioni amministrative della Chiesa. I suoi compiti, sia sacri che procedurali, iniziano con la conferma della morte del papa e la distruzione simbolica dell'Anello del Pescatore e del sigillo papale.

La semplice residenza vaticana del papa viene sigillata e la Chiesa inizia nove giorni di lutto. L'organizzazione dei funerali, guidata dalla richiesta di modestia di Papa Francesco, rifletterà la stessa umiltà che ha caratterizzato il suo pontificato.

Seguirà il conclave. Solo i cardinali di età inferiore agli 80 anni possono votare e, una volta riuniti a Roma, sono rinchiusi lontano dal mondo esterno, facendo eco a una tradizione medievale progettata per ridurre al minimo l'influenza e accelerare il processo decisionale.

I loro voti, espressi sotto gli iconici affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina, devono produrre una maggioranza di due terzi per garantire il futuro della Chiesa. Il fumo bianco che si alza dal camino della cappella segnerà il successo, un momento che si ripercuoterà in tutto il mondo.

Mentre crescono le speculazioni su chi potrebbe indossare la tonaca bianca, i fedeli e i curiosi rivolgono lo sguardo a Piazza San Pietro, dove la storia sta per svolgersi ancora una volta. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.