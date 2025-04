Il mouse ispirato al NES di 8BitDo è ora disponibile per il pre-ordine

HQ

8BitDo si è fatto un nome come produttore di accessori affidabile, combinando la passione dei giocatori per varie configurazioni wireless nel corso degli anni, tra console, computer e soluzioni ibride, a prezzi ragionevoli. Il nuovo Retro R8 Mouse - N Edition si ispira al fidato vecchio compagno di Nintendo degli anni '80 e, ovviamente, si abbinerà perfettamente alla tastiera meccanica Retro 87 di 8BitDo.

Il mouse è wireless e viene fornito con un dock di ricarica elegante e progettato con cura. Si connette tramite Bluetooth o 2,4 GHz, offrendo fino a 100 ore di durata della batteria su Bluetooth e tra 26 e 100 ore su 2,4 GHz, a seconda della sensibilità, che può arrivare fino a ben 26.000 DPI. È costruito per resistere a 100 milioni di clic e include pulsanti laterali programmabili, qualcosa che l'account fantasma di Elon Musk in Diablo IV e Path of Exile II probabilmente consumerebbe prima dell'ora di pranzo.

Il mouse può essere preordinato qui e ha un prezzo di circa 50 euro in base ai tassi di cambio attuali. Un prezzo equo per una solida artigianalità. Elegante e ben progettato.

Hai intenzione di prenderne uno?