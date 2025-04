Un nuovo aggiornamento di War Within arriva su World of Warcraft

HQ

World of Warcraft continua a ricevere contenuti tutti questi anni dopo con il nuovo aggiornamento The War Within, disponibile ora. La patch 11.1.5 aggiunge contenuti immediati al titolo, con altri che seguiranno nelle prossime settimane. The War Within porta con sé nuovi eventi, miglioramenti agli elementi dell'interfaccia utente e più sfide per tutti i giocatori.

Le aggiunte di cui puoi godere ora sono il nuovo evento mondiale chiamato Dusk. La regina Ansurek è caduta e ora puoi affrontare le forze Sureki per difendere gli Arathi insieme a nuovi alleati della fazione Flame Radiance. I nuovi talenti settimanali offrono più ricompense per la sconfitta di nemici formidabili e includono un nuovo registro di fama per ricompense esclusive. A questo evento si aggiunge il reuse time manager, il nuovo elemento dell'interfaccia utente, per rendere più facile tenere traccia dei poteri.

Come accennato, nei prossimi mesi arriveranno altri contenuti. A partire dal 20 maggio, le visioni orribili tornano, con versioni corrotte e tinte di Vuoto di N'zoth di Roccavento e Orgrimmar. Per goderti i contenuti, aggiungono modalità per giocatore singolo e party, con livelli di difficoltà regolabili per guidare la progressione della tua squadra. Ciò include nuove maschere, alberi dei talenti deformati e ricompense come cavalcature, mascotte e set di trasfigurazione.

L'ultima novità arriva il 3 giugno e durerà fino al 15 luglio, con l'evento Ruthless Duos fa la sua comparsa. Per questo, affronta i nemici di Azeroth in una varietà di battaglie con i boss e supera ondate dinamiche con opzioni di rigiocabilità per qualsiasi livello giocatore e nuove ricompense.

Se sei interessato a ulteriori contenuti e informazioni, puoi dare un'occhiata al sito Web di World of Warcraft.