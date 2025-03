Il nuovo controller Xbox Adaptive Joystick è ora disponibile

HQ

Microsoft vuole portare l'accessibilità nel mondo dei giochi. Al recente Microsoft Ability Summit, ha annunciato l'arrivo del Xbox Adaptive Joystick, un dispositivo che ci ricorda i telecomandi Wii, ma progettato per migliorare l'esperienza di gioco per le persone con mobilità ridotta. È ora disponibile per 29.99 euro dal Microsoft Store.

Il controller è stato progettato in collaborazione con la comunità di giocatori con disabilità ed è progettato per essere facilmente integrato in diverse configurazioni di gioco, compatibile con Xbox X/S Series, Xbox One e PC Windows 11. Può anche essere integrato con l'Xbox Adaptive Controller, il Controller Wireless per Xbox e il Controller Wireless per Xbox Elite Series 2 per personalizzare l'esperienza di gioco.

L'accessibilità è una pietra miliare della strategia di Xbox. Con 429 milioni di giocatori con una qualche forma di disabilità, il lancio del dispositivo rafforza l'impegno del marchio statunitense per l'inclusività.

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo e l'integrazione, consulta la pagina del supporto Xbox.