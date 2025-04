Il Pakistan afferma che l'azione militare indiana è probabile a breve Islamabad sostiene che l'intelligence credibile indica un attacco entro 36 ore.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Il Pakistan ha annunciato di possedere informazioni credibili che indicano che l'India potrebbe lanciare un'azione militare entro le prossime 24-36 ore, dopo l'attacco mortale del 22 aprile contro i turisti indù in Kashmir. Le tensioni tra i vicini dotati di armi nucleari sono aumentate, con entrambe le parti che si scambiano fuoco lungo il confine conteso e interrompono gli accordi diplomatici chiave. L'India incolpa i militanti sostenuti dal Pakistan per l'attacco, mentre Islamabad nega il coinvolgimento. Le potenze regionali e globali, tra cui le Nazioni Unite e gli Stati Uniti, hanno esortato entrambe le nazioni a ridurre l'escalation ed evitare il confronto aperto. Per ora, resta da vedere come ogni paese risponderà alla crescente pressione. Convoglio di camion militari si sta muovendo attraverso l'altopiano di Changthang nella regione del Ladakh del Kashmir, in India // Shutterstock