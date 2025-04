Il Paris Saint-Germain batte il record storico precedentemente detenuto dal Milan nel 1993

HQ

Il Paris Saint-Germain, ineguagliato in Francia, si sta avvicinando all'obiettivo di chiudere la Ligue 1 con zero sconfitte. Con solo quattro giornate rimanenti, il campione ha 24 vittorie e solo 6 pareggi. L'ultimo pareggio, un 1-1 contro il Nante, è del tutto irrilevante per il PSG, ma è un punto inaspettato per il Nantes, che è a soli quattro punti dalla retrocessione.

Tuttavia, anche con un pareggio e con una squadra composta principalmente da sostituti, il PSG continua a fare la storia. Con quella partita, ora hanno 39 trasferte di campionato senza sconfitte nella storia dei cinque maggiori campionati europei (Francia, Inghilterra, Italia, Germania, Spagna), superando un record precedentemente detenuto dal Milan tra il 1991 e il 1993.

L'ultima sconfitta in trasferta in campionato da parte del PSG risale al 3-1 a Monaco nel febbraio 2023. Luis Enrique era contento del record, ma ha detto che possono ancora migliorare. "Una squadra del nostro calibro non può permettersi di sbagliare. Possiamo ancora migliorare e fare ancora meglio. Avremmo dovuto vincere la partita, e un piccolo dettaglio ha fatto la differenza".