Il piano di lancio di Nintendo Switch 2 è diviso in tre fasi da giugno a Natale Tom Henderson ha anche detto che i creatori di media e contenuti selezionati saranno in grado di provare la nuova console in prima persona la prossima settimana.

HQ Mentre molti di noi presumevano che il 2024 sarebbe stato l'anno di Nintendo Switch 2, i piani di Nintendo (che ancora non sappiamo se sono sempre stati così, o sono stati modificati per qualche motivo) hanno spostato il lancio della console al 2025, e mentre abbiamo avuto il nostro primo assaggio ufficiale a metà gennaio, sarà la prossima settimana, il 2 aprile per l'esattezza, Quando avremo tutti i dettagli sulla console, le sue specifiche complete e un primo elenco di giochi che la accompagneranno alla sua uscita. E sembra che quello che molti di noi vedranno attraverso i canali ufficiali dell'azienda di Kyoto, altri saranno già in grado di tenerlo tra le mani. Secondo un rapporto di Insider Gaming, un gruppo selezionato di creatori di media e contenuti riceverà una presentazione faccia a faccia con l'hardware in arrivo. Tom Henderson afferma di aver sentito dichiarazioni alla recente GDC che parlano di un lancio della console a giugno e che Nintendo sta preparando un piano in tre fasi per spingere la console dall'estate fino alle festività natalizie. Queste tre fasi per aumentare il catalogo e le vendite di Nintendo Switch 2 sarebbero un lancio della Fase 1 con giochi first-party, una seconda fase tra ottobre e novembre di giochi di terze parti, con gli studi che riceveranno i primi kit di sviluppo da giugno e una terza fase durante le vacanze di Natale. Naturalmente, nulla di tutto ciò è ufficiale fino a quando Nintendo non dirà il contrario, ma Henderson ha dimostrato di essere accurato in precedenza, e nulla di ciò che dice sembra inverosimile. Che ne pensi?