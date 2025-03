Il primo ministro della Groenlandia critica la visita di Usha Vance come altamente aggressiva

HQ

Le ultime notizie sulla Groenlandia . Il primo ministro della Groenlandia, Mute B. Egede, ha condannato duramente l'imminente visita di funzionari degli Stati Uniti, tra cui Usha Vance, etichettandola come altamente aggressiva e indicativa delle crescenti tensioni sulla sovranità della Groenlandia.

La visita, che include anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, arriva in un momento delicato per l'isola, con l'interesse degli Stati Uniti per le vaste risorse minerarie della Groenlandia e il suo significato geopolitico strategico, nonché le sue passate proposte di annessione del territorio.

I leader groenlandesi, già diffidenti nei confronti dell'influenza degli Stati Uniti, hanno espresso preoccupazione per il fatto che tali azioni minano la loro autonomia, mentre la Casa Bianca insiste che la visita mira a partecipare alla corsa nazionale di cani da slitta dell'isola e a celebrare la cultura e l'unità groenlandese.