Il primo ministro giapponese risponde alla distruzione del santuario Assassin's Creed Shadows '

Assassin's Creed Shadows è uscito oggi, ma dal modo in cui le persone hanno discusso e supposto le cose sul contenuto del gioco, potresti credere che fosse uscito da mesi. Da quando Yasuke è stato rivelato per la prima volta, i critici hanno sottolineato il gioco come irrispettoso nei confronti della cultura giapponese.

Ora, i politici della Dieta giapponese hanno sollevato il contenuto del gioco di fronte al Primo Ministro. Il membro dei Lib Dem Hiroyuki Kata ha sollevato specificamente la questione della possibilità di distruggere santuari e altri oggetti sacri al loro interno.

"Nel gioco, il samurai protagonista distrugge tamburi, specchi sacri e altari all'interno della sala di culto di un santuario che appare con il suo vero nome. Colpisce le persone che sembrano preti, scocca frecce e si impegna in altri violenti caos. Quando ho chiesto al sommo sacerdote, mi ha detto che la società di giochi non aveva contattato il santuario per chiedere il permesso di usare il nome", ha detto Kata, secondo ITMedia (via Dexerto).

Ishiba Shigeru, il primo ministro giapponese, ha risposto dicendo quanto segue: "È assolutamente inaccettabile fare graffiti su un santuario. Non è altro che un insulto al paese. È naturale avere rispetto per la cultura e la religione di un Paese, e penso che sia importante lanciare il messaggio che non tollereremo alcun comportamento che non rispetti la cultura e la religione di un Paese e non lo tollereremo".

Assassin's Creed ha incluso contenuti religiosi in passato che potrebbero essere considerati controversi o offensivi, come il fatto che il Papa sia in possesso di un dispositivo magico che controlla le menti, ma questo era nei tempi precedenti, quando le persone perdevano il cappello molto meno facilmente. È legittimo temere la distruzione indiscriminata dei santuari, ma come spesso accade con i videogiochi e la politica, sembra che un gioco venga usato come capro espiatorio per comportamenti scorretti.