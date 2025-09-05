Il produttore di Capcom spiega perché stiamo per avere un nuovo gioco di Onimusha ora, 20 anni dopo l'ultimo

HQ

Non è irragionevole dire che Onimusha non è così popolare come una volta. Questo non è affatto un affronto alla serie di giochi, è semplicemente un effetto che si verifica quando i fan devono aspettare 20 anni per un nuovo capitolo della serie. Sebbene ci siano state rimasterizzazioni nella memoria recente, l'ultimo capitolo principale ha debuttato nel 2006, il che significherà un intervallo di 20 anni quando Onimusha: Way of the Sword verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2026.

A proposito di questa attesa, di recente abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con il produttore Akihito Kadowaki alla Gamescom, dove abbiamo chiesto perché ora è il momento perfetto per un nuovo capitolo della serie.

Kadowaki ha spiegato: "L'ultimo capitolo che abbiamo avuto risale a 20 anni fa, e ovviamente volevamo, internamente, che molti dei team di Capcom volessero creare un nuovo Onimusha, ma c'erano molti titoli su cui dovevamo lavorare, c'erano cose che dovevamo fare, e la creazione di un titolo di gioco richiede circa 3 o 5 anni per essere realizzata. Quindi non è stato facile riunire tutte le squadre e i tempi non erano molto allineati.

"Ma, dopo 20 anni, c'è stato un momento in cui tutti i membri principali si sono riuniti, e in quello stesso momento abbiamo avuto il nuovo RE Engine, il nostro motore interno, che era un ottimo tempismo, che è diventato disponibile, e abbiamo deciso che era un grande momento per avere il nuovo capitolo di Onimusha, Così abbiamo iniziato a lavorarci e puntiamo a un'uscita nel 2026".

Dal momento che molti nuovi fan non avranno familiarità con la serie Onimusha, abbiamo anche chiesto in che modo Way of the Sword sta cercando di differenziarsi dagli altri titoli action-RPG che sono diventati incredibilmente popolari negli ultimi tempi.

Kadowaki ha risposto: "Quindi, sono passati 20 anni da quando abbiamo avuto l'ultimo Onimusha, e ci sono molte persone che non conoscono la serie Onimusha, e con questa puntata, volevamo ovviamente avere alcuni elementi che abbiamo incorporato dai titoli che abbiamo avuto in passato. Ad esempio, l'ambientazione dark fantasy di Onimusha, e anche l'esilarante azione con la spada che l'Issen consente, e i personaggi unici con cui puoi interagire nel gioco. E per di più, volevamo aggiungere un po' di differenza all'azione, in modo da essere in grado di assorbire anche le anime".

Puoi vedere l'intervista completa con Kadowaki qui sotto, dove parliamo anche di come garantire che Onimusha: Way of the Sword sia impegnativo ma non "distrugga la tua fiducia", di come Capcom abbia riflesso Kyoto nell'ambientazione e altro ancora.