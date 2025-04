Il prossimo gioco Frostpunk verrà lanciato nel 2027

HQ

Mescolando storia, strategia e sopravvivenza, i giochi Frostpunk sono un diverso tipo di gestore di insediamenti, in cui dovrai cercare di mantenere in vita una città nel mezzo di una landa desolata completamente ghiacciata. Sia Frostpunk che il suo sequel hanno dimostrato di essere molto popolari e 11 bit Studios sta pianificando un altro gioco in un futuro non troppo lontano.

Tramite il rapporto trimestrale sugli utili della società, 11 bit Studios ha rivelato che Frostpunk 2 è in fase di monetizzazione solo ora, con la speranza che i futuri DLC possano impressionare ulteriormente i fan. Tuttavia, ci sono piani per il futuro del franchise.

Il presidente di 11 bit, Przemysław Marszał, ha dichiarato che ci sono piani per "lanciare già nel 2027" il prossimo titolo dell'universo Frostpunk. Vale la pena notare che fa anche menzione di un titolo su larga scala in lavorazione per il 2029, quindi forse questo gioco in arrivo non è Frostpunk 3.

Invece, potremmo essere di fronte a uno spin-off che guarda al mondo Frostpunk attraverso una nuova lente. Dovremo aspettare e vedere, ma abbiamo solo un paio d'anni da aspettare, a quanto pare.

Frostpunk 2 è ora disponibile su PC, con una versione PS5 e Xbox Series X/S in arrivo entro la fine dell'anno.