Il Rassemblement National si raduna dietro Le Pen tra le battute d'arresto legali

Le ultime notizie sulla Francia . La leadership del Rassemblement National si è riunita a Parigi domenica per protestare contro la recente condanna di Marine Le Pen, definendola un attacco politicamente motivato. Per saperne di più sulla condanna, clicca qui.

Diverse migliaia di sostenitori si sono radunati fuori dalla cupola degli Invalides, affermando il loro impegno per la causa di Le Pen, nonostante la battaglia legale in corso. Le Pen, bandita da cariche pubbliche per cinque anni, ha sottolineato la sua resistenza contro quello che ha etichettato come un sistema ingiusto.

Sebbene la manifestazione abbia dimostrato una ferma lealtà a Le Pen, il partito non è riuscito a presentare una strategia concreta per l'imminente corsa presidenziale del 2027, optando invece per un approccio attendista, con le speranze riposte in una potenziale vittoria in appello.