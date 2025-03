Marine Le Pen bandita dalla corsa alla carica dopo la condanna

HQ

Le ultime notizie sulla Francia . La leader francese di estrema destra Marine Le Pen è stata condannata a cinque anni di interdizione dal ricoprire cariche pubbliche a seguito della sua condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Unione europea.

La corte ha ritenuto Le Pen e diversi membri del partito Rassemblement National (RN) colpevoli di aver dirottato oltre 4 milioni di euro, fondi destinati all'assistenza parlamentare, verso il pagamento del personale domestico. Puoi leggere di più sulla condanna di Marine Le Pen qui.

Con la corsa presidenziale del 2027 che incombe, l'incapacità di Le Pen di candidarsi potrebbe rimodellare il campo della destra, lasciando potenzialmente Jordan Bardella come nuovo prestanome. Per ora, resta da vedere come questo verdetto modificherà le dinamiche politiche della Francia in vista delle prossime elezioni.