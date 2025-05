Il regista di Conan il Barbaro sulla serie reboot: "Netflix ce l'aveva... Hanno lasciato decadere i diritti"

HQ

Ci sono stati piani - piani in sospeso ma piani lo stesso - per riavviare Conan the Barbarian come una serie TV, qualcosa a cui il regista Robert Rodriguez è stato legato. Tuttavia, questo progetto non è mai andato da nessuna parte di sostanza, e sembra che sia destinato a farlo a tempo indeterminato.

In una recente intervista su The Joe Rogan Experience, Rodriguez ha rivelato cosa è successo con lo show e perché sembra molto, molto improbabile che venga realizzato. Osserva che Netflix ha colto al volo l'opportunità di accaparrarsi il progetto, ma dopo averlo presentato a loro hanno impiegato troppo tempo per prendere una decisione e poco dopo i diritti del personaggio sono scaduti, lasciandolo in un grave limbo.

"Netflix ce l'aveva. Andai e glielo proposi. E poi... Lasciano decadere i diritti. A volte è troppo bagaglio per un personaggio".

Sembra che Rodriguez abbia ancora voglia di riavviareConan lo stesso, poiché nota che nessuna delle versioni che abbiamo visto finora ha veramente "catturato lo spirito di Conan dai libri".

Guardereste un riavvio di Conan the Barbarian ?