Il Regno Unito intercetta aerei russi sul Mar Baltico I cieli della NATO si stringono mentre il Regno Unito e gli alleati seguono i movimenti russi vicino alla Polonia.

HQ Le ultime notizie su Regno Unito e Russia . Ora sappiamo che i caccia britannici hanno intercettato aerei militari russi tre volte in soli due giorni, evidenziando le crescenti tensioni sul Mar Baltico. I jet Typhoon, schierati dalla base aerea di Malbork nel nord della Polonia, sono stati inviati per identificare e monitorare gli aerei di sorveglianza e i caccia che volano vicino al territorio della NATO. Queste missioni fanno parte di un protocollo di risposta rapida volto a garantire la sicurezza dei cieli europei. Le operazioni della RAF sono state condotte in coordinamento con le misure rafforzate di polizia aerea della NATO, ora rafforzate dalla recente adesione della Svezia all'alleanza. La presenza di aerei russi solleva ulteriori preoccupazioni per le incursioni ricorrenti vicino allo spazio aereo sensibile. Eurofighter Formazione Typhoon in volo // Shutterstock