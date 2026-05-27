Il remaster di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots risolve il problema più fastidioso del gioco

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Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots sta vedendo il suo problema più fastidioso risolto come parte del suo remaster in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Il gioco per PS3 è stato molto apprezzato per la sua storia incredibile, il gameplay stealth action e la sua grafica. Era un gioco enorme, ma la visione di Kojima era grande, il che significava che non c'era necessariamente spazio per caricarla tutta insieme.

Nel remaster, i tempi di caricamento gravi dell'originale sono fissi. In un primo sguardo al gameplay ospitato da Washagana TV (tramite Wccftech), vediamo che non ci sono tempi di attesa tra un atto e l'altro, mentre nell'originale il gioco cancellava i dati della storia completata finora per lasciare spazio al gioco ancora da giocare.

Ora, i tempi di caricamento sono incredibilmente rapidi, cosa che ci si aspetterebbe considerando i salti tecnologici che abbiamo visto dalla pubblicazione di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Vale la pena notare che c'è una differenza tra i tempi di installazione e quelli di caricamento in generale, dato che l'installazione degli altri atti ha causato molti problemi al lancio. Tuttavia, questi miglioramenti sono benvenuti, e renderanno più facile convincere quell'amico che non ha ancora provato Metal Gear Solid a prendere finalmente i giochi e giocarci.

Inoltre, nel gameplay vediamo che l'iPod sta tornando sorprendentemente, e c'è una nuova opzione di ritorno al menu principale, che è anche ben accetta. Vedremo sicuramente qualche miglioramento gradito quando il gioco uscirà ad agosto.