"Il servizio live ha reso il settore più complicato"

La nostra società vuole sempre di più, ci aspettiamo costantemente nuovi contenuti dai nostri prodotti preferiti. E questo può essere estrapolato a tutti gli ambiti di oggi. Se ci concentriamo sui videogiochi, la cosa più vicina a questo sono i giochi come servizio, che ci nutrono costantemente di contenuti in modo che non possiamo lasciarceli sfuggire. Questo è ciò che abbiamo avuto modo di parlare con Artem Shein, product manager di Strikerz Inc. al DevGAMM di Danzica, un evento sostenuto da InvestGDA.

"Al giorno d'oggi cerchiamo di intrattenere con contenuti veloci, quindi agli utenti piace consumare più velocemente di quanto possiamo produrre", ha spiegato Artem. "Gli studi hanno bisogno di produrre tonnellate di contenuti, creare molti eventi, come i pass battaglia, per avere molti contenuti da vendere o offrire all'utente.

Questo si è accentuato nell'ultimo decennio, poiché l'ascesa dei videogiochi e di eventi come la pandemia hanno portato a un aumento della domanda di contenuti. "Il servizio live ha fatto il suo ingresso nel settore perché hai bisogno di più persone per produrre i contenuti e devi trovare un modo per ottimizzare la produzione".

Anche se a queste difficoltà si è aggiunto un nuovo alleato negli ultimi due anni. "Forse l'intelligenza artificiale ci aiuterà a farlo perché non è qualcosa che ucciderà l'industria o le funzioni che effettivamente producono i contenuti, ma questo è uno strumento che può farlo più velocemente".

Inoltre, gli abbiamo chiesto di una possibile "bolla" di giochi come servizio e del suo stato. "Non credo che sia una bolla, quando guardiamo i giochi con il maggior numero di utenti vediamo che il 60% gioca ancora a titoli come servizio da prima del 2019. Il mercato sta diventando sempre più saturo ed è un po' difficile competere tra loro".

Vi lasciamo l'intervista completa con i sottotitoli locali qui sotto nel caso vogliate saperne di più sullo stato dei giochi come servizio.