Il sito Web PEGI punta a Assassin's Creed Shadows in arrivo su Nintendo Switch 2 Con Star Wars Outlaws in arrivo su console, non saremmo sorpresi di vedere l'ultimo gioco AC arrivare anche lì.

HQ Grazie all'aumento delle prestazioni di Nintendo Switch 2, molti sviluppatori ed editori stanno portando titoli più impegnativi sulla console. Cyberpunk 2077, Elden Ring, Star Wars Outlaws e altri saranno presto disponibili su Nintendo Switch 2 e sembra che Assassin's Creed Shadows potrebbe presto unirsi a quella line-up. In un aggiornamento ora cancellato sul sito Web di PEGI, il tabellone di classificazione elencava Assassin's Creed Shadows come disponibile per Nintendo Switch 2. Un'immagine di Eurogamer conferma che la piattaforma aggiuntiva è collegata a Assassin's Creed Shadows. Anche se questo potrebbe essere un errore, sembra probabile che l'ultimo gioco di Assassin's Creed arriverà su Nintendo Switch 2. Il gioco di ruolo porta il franchise nel Giappone feudale per la prima volta e ha dimostrato di essere una delle più grandi uscite del 2025 finora. Potrebbe non arrivare subito al lancio di Switch 2, ma non saremmo sorpresi di vedere presto un'uscita annunciata ufficialmente. Assassin's Creed Shadows è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Eurogamer